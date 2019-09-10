Пожар вместо будильника. Жителей Красного Села из кроватей отправили на улицу, один человек пострадал

Квартирный пожар нарушил утреннее спокойствие в Красносельском районе Петербурга 10 сентября. Хозяин жилплощади отправился в больницу.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в доме №6, корпус 3, на Стрельницком шоссе поступило в ведомство около шести утра. Полыхала комната в трёхкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

С вышележащих этажей девятиэтажки эвакуировали 15 человек. Также на улицу отправился и жилец из загоревшейся квартиры. Мужчину в итоге госпитализировали.

К 6.13 огонь локализовали. К тушению привлекли два расчёта.