Сын саудовского короля поднял цену на нефть

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов за баррель. Рост связывают с заявлением нового глава минэнерго, сына короля Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Как сообщает Эхо Москвы 10 сентября, он заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти. После чего цена на североморскую нефтяную смесь данной марки выросла на 0,67%. Также отмечается, что цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,81% и достигла $58,32 за баррель.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года, отмечают РИА Новости.

2 июля стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года.