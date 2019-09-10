Наше северное лето. Самый теплый день сентября ожидают в Петербурге

Гидрометеоцентр прогнозирует максимальную пока для этого сентября температуру воздуха днем. Местами она будет сопровождаться дождями.

Во вторник, 10 сентября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, при этом будет теплая погода, сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем температура повысится до +23...+27 градусов. При этом ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.