После выборов к сотрудникам штабов Навального в Уфе, Самаре и Перми пришли с обысками

Утро вторника началось с визита силовики в штабы и квартиры в трех регионах России. По предварительной информации, мероприятия ведутся в рамках возбужденного СК дела о отмывании миллиарда.

Как сообщает 10 сентября «Медиазона», с пришли с обысками к координатору самарского штаба политика Алексея Навального Егору Алашееву и к сотруднику пермского штаба Юрию Боброву, пишет в твиттере региональный менеджер команды Навального Екатерина Мошонкина.

Отряд СОБР приехал к дому координатора пермского штаба Сергея Ухова. А в твиттере пермской команды Навального добавляют, что в самом штабе также также обыск.

Штаб Навального в Уфе сообщает и об обысках у их координатора Лилии Чанышевой. По данным активистов, следственные действия связаны с делом об отмывании денег.

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