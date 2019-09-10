День России россияне проведут в Турции

Три выходных ноября, которые в этом году отведены на празднование Дня народного единства, жители России, которые планируют выехать из страны, скорее всего проведут в Турции. Такие выводы, на основе данных туроператоров приводит профессиональная ассоциация 10 сентября.

По данным АТОР, объемы продаж на турецком направлении на указанные даты уже выросли от двух раз и более.

Чаще всего в это время россияне выбирают для отдыха Анталью или Стамбул. На третьем – экскурсионные туры Стамбул + Каппадокия.