Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о перспективе нападения со стороны Колумбии

О масштабных военных учениях на границе с Колумбией глава Венесуэлы объявил чуть ранее. С 10 сентября должны быть приведены в готовность все системы вооружений.

Как сообщает РИА Новости, не только учения, но и Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы, начнет работу во вторник.

По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.