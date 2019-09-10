Хлопнул бургер за здоровье Собянина. Тимати решил удалить клип о Москве с миллионом дизлайков на Youtube

Видео на песню «Москва», который рэпер записал совместно с Гуфом за трое суток собрал рекордное количество дизлайков. Гуф поспешил откреститься от клипа: «Меня поюзали».

О том, что клип «Москва», выпущенный накануне в день тишины перед единым днем выборов и набравший не менее 1,5 миллионов дизлайков, будет удален в своей Instagram сообщил Тимати

«Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал – моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», – объяснил он своё решение.

Реклама



Ранее Гуф опубликовал в своем инстаграм видео, где попытался объяснить своей участие в ролике тем, что его просто позвали посздравить город, а про выборы он ничего не знал: « «Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве», — написал Гуф.

В клипе, который на 7.30 утра находился в ораниченном доступе на YouTube несколько раз упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».