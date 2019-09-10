Агрегаторы такси хотят получить доступ к базам МВД и наркодиспансеров, чтобы разработать «черный» список таксистов

О том, что ряд российских операторов такси «Яндекс.Такси», «Везет», «Ситимобил» направили письмо в государственно-правовое управление президента России с просьбой подключить их к оперативному получению данных из государственных баз, сообщает 10 сентября «Газета.ру» со ссылкой на «Известия».

Агрегаторы хотят проверять перед приемом на работу водителей на наличие судимости, алкогольной и наркозависимости, а также не лишены ли они водительских прав. И только после этого соискатель сможет получить допуск к машине.

Полученные данные в будущем могут стать единым реестром шоферов, которые допущены к или нет работе в такси, что, по мнению авторов письма, повысит уровень безопасности пассажирских перевозок.