«Есть весомые основания». Россиянина в Болгарии задержали по подозрению в шпионаже

Офис национального движения,а также дома его председателя и секретаря Борисова накануне 9 сентября обыскала болгарская полиция. Подробности дела глава МВД обещает обнародовать сегодня.

О том, что бывшего главреда газеты «Дума», россиянина Юрия Борисова арестовала полиция, сообщило издание "Дума" в понедельник.

В интервью болгарскому телевидению министр внутренних дел Младен Маринов заявил, что с ним проводятся следственные действия: « Если подобные действия проводятся, то значит для этого есть весомые основания».

По сообщению «Думы», в доме Борисова, который на данный момент занимает пост секретаря национального движения «Русофилы», а также в по месту жительства председателя организации Николая Малинова и в офисе «Русофилов» были изъяты компьютеры и документы. В постановлении на обыск было указано, что он проводится в связи с уголовным делом, возбужденном 3 июля по статье 105 уголовного кодекса, то есть за шпионаж в пользу иностранного государства или иностранной организации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, отмечает ТАСС.