ЦБ РФ ожидает сохранения санкций против России до конца 2022 года

Банк России прогнозирует сохранения санкций стран Запада в отношении России до конца 2022 года, говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2020—2022 годы».

«В базовом сценарии Банк России исходит из сохранения введенных в отношении России в 2014–2019 годах международных санкций на всем прогнозном горизонте», — говорится в документе.

Кроме того, авторы документы указывают и на неблагоприятное влияние на темпы роста мировой экономики различных геополитических факторов, таких как возможный выход Великобритании из Европейского союза (ЕС), а также введение новых внешнеторговых ограничений, прежде всего между Китаем и США. Отмечается, что торговая война США и КНР может оказать негативное влияние на экономики развитых стран и стран с формирующимися рынками, включая Россию, «как через ухудшение перспектив экономического роста за счет снижения внешнего спроса, так и посредством снижения спроса на рисковые активы и повышения риск-премий на фоне усиления волатильности на финансовых рынках».