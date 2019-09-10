Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с "американским информатором" в России.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские спецслужбы якобы вывезли из России в 2017 году информатора. По информации телеканала, шпион был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Источник CNN утверждает, что информатора эвакуировали из-за опасений, что Трамп "небрежно относился к секретным документам". Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про запрещенное в РФ Исламское государство".

При этом Трамп поддержал ЦРУ, которое не отрицать сам факт произошедшего, однако назвало "спекуляциями" утверждения о том, что решение об эвакуации "информатора" было принято из-за Трампа.