Трамп отказался участвовать в дебатах с республиканцами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в возможных телевизионных дебатах республиканских кандидатов на пост президента.

"У них всех меньше 1% (рейтинга). Я думаю, что это рекламный трюк... Я не собираюсь придавать им авторитета", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности дебатов.

В настоящее время о намерении противостоять Трампу на президентских выборах 2020 года заявили трое малоизвестных республиканцев — бывшие депутаты палаты представителей Джо Уолш и Марк Сэнфорд, а также бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. Трамп называет потенциальных конкурентов-республиканцев "тремя балбесами" по имени знаменитой в США комедийной труппы, выступавшей в 1920-е — 1970-е годы.