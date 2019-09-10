Спасатели вытащили трех моряков из перевернувшегося у берегов США судна

Трое из четырех членов экипажа грузового судна Golden Ray, перевернувшегося у атлантического побережья американского штата Джорджия, извлечены в понедельник из трюма. Об этом сообщил в понедельник капитан Береговой охраны США Джон Рид на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC.

"У нас есть замечательные новости. Трое из четырех выживших на борту Golden Ray были извлечены изнутри. Мы определили местонахождение четвертого выжившего и будем пытаться вызволить его", – сказал Рид. По его словам, успех спасательной операции во многом обусловлен тесным взаимодействием двух региональных отделений Береговой охраны, службы спасения округа Гленн и добровольцев, которым "удалось оперативно привлечь нужных технических специалистов со всего мира".

Сотрудникам Береговой охраны США в воскресенье удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Golden Ray следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозило автомобили.

Агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский МИД сообщало, что четыре гражданина Республики Корея оказались заблокированы в машинном отделении судна, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.