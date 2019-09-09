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09.09.2019 23:50
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Гендиректору «Дождя» пришла повестка на допрос к следователю, ведущему дело о массовых беспорядках в Москве

 

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева получила повестку на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Об этом она 9 сентября сообщила в своих соцсетях.

Из опубликованного документа следует, что её хочет допросить в качестве свидетеля старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Синдееву обязали явиться в СКР 10 сентября к 10 утра. Повестку ей прислали на один из общих электронных адресов телеканала.

Габдулин руководит следственной группой, которая ведёт так называемое «дело 27 июля». Акцию протеста в поддержку независимых кандидатов, прошедшую тогда, следователи квалифицируют как «массовые беспорядки».

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«Дождь» в этот день вел прямую трансляцию с нескольких камер. В это время в редакцию телеканала приходили полицейские и вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку в СК по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. Затем Перепелова сказала, что допрос касался их трудовой деятельности во время освещения митингов, и претензий к телеканалу никто не высказывал.

1 августа Синдеева сообщила, что Федеральная налоговая служба решила проверить «Дождь».

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