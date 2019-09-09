Кортеж прокуратуры в Петербурге разогнал автомобилистов. Мигалки ей не положены

Проезд автомобилей с прокурорскими работниками зафиксировал читатель «Фонтанки». Потребность в спецсигналах кажется сомнительной, но слугам народа виднее.

Присланную 9 сентября запись с регистратора украшает небольшой кортеж на Лесном проспекте. Черные «Форд Фокус» с номером О811МР98 и «Тойота Камри» О177МР98 выразили недовольство едущими впереди машинами и вклинились в поток, используя сигнальные устройства, установленные в области решетки радиатора «Фокуса».

«Вчера примерно в 14.06 какие-то две черные машины без специальных опознавательных знаков на практически свободном Лесном проспекте разгоняли водителей скрытыми спецсигналами и сиреной», – дополняет письмо читатель.

По данным «Фонтанки», автомобили числятся за государственным ведомством. Северо-Западная транспортная прокуратура является их владельцем как юридическое лицо. Пресс-секретарь Наталья Орлова сообщила «Фонтанке», что автомобили со спецсигналами в прокуратуре не водятся, и попросила паузу для выяснения обстоятельств. Через четыре часа отреагировала: «Проверяем вашу информацию». На уточняющий вопрос, принадлежат ли автомобили прокуратуре, Наталья Юрьевна загадочно ответила: «Есть четкое понимание того, что взаимодействие со СМИ связано с деятельностью прокуратуры».

Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки" Алексей