Марио Фернандес принес сборной России победу над Казахстаном

Победой для сборной России по футболу завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы против Казахстана в понедельник, 9 сентября, в Калининграде. Россияне выиграли со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил на 89 минуте Марио Фернандес с передачи Александра Головина.

На счету подопечных Станислава Черчесова теперь 15 очков. Они продолжают удерживать второе место в группе I, отставая от лидирующей Бельгии на три очка. На третьем месте Казахстан с 7 очками.

Следующий матч сборная России проведет 10 октября против Шотландии.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет 4 матча турнира: 3 игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).