Таксист объявил голодовку у Московского вокзала

58-летний Роберт Айрапетян не смог стерпеть обиды, которую нанесли ему сначала женщина, а потом полиция. Он решил действовать дерзко и объявил акцию протеста, из-за которой 9 сентября оказалась заблокированной парковка у Московского вокзала в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», завязка этой истории произошла накануне всё там же, у площади Восстания. 58-летний Роберт стоял там на своей «Тойоте Камри», которую случайно сумкой задела мимо проходившая женщина с ребёнком. Мужчине померещилась царапина на краске и он пулей догнал «вредительницу». Прямо на улице он якобы начал выяснять отношения и хватать несчастную за руки. Жертва атаки пожаловалась на обидчика в полицию, где на буйного водителя оформили протокол, а затем оштрафовали.

Случившееся Айрапетян, по всей видимости, посчитал большой несправедливостью, так как днём 9 сентября снова приехал к вокзалу и заблокировал парковку, встав на въезде и заблокировав себя внутри авто. На лобовое стекло он повесил лист бумаги с надписью «голодовка», а на переднюю панель – протокол и записку с требованием прекратить полицейский произвол.

Сотрудники правопорядка вскоре обратили внимание на виновника пробки и попросили его уйти. Тот никак не отреагировал. Тогда полицейские навели справки и узнали об Айрапетяне подробности. Например, то, что он числится неработающим, а в 2003 году проходил фигурантом по делу о нападении с ножом. Правда, тогда производство было прекращено. В данный момент с протестующим ведутся переговоры. Если владелец «Камри» не уедет сам, то его, скорее всего, эвакуируют силой.