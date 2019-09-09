Савченко подала документы в центр занятости на Украине

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, заявила, что ищет работу и подала документы в украинский центр занятости.

"На следующие полгода мой следующий шаг как простого человека, простого гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня мой официальный статус безработного человека, гражданина Украины. Я ищу работу", – заявила Савченко в эфире телеканала Newsone.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов за нее проголосовали восемь человек.