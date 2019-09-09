Трамп заявил, что при необходимости мог бы поучаствовать в переговорах между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что при необходимости мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной. С такими словами он выступил в понедельник перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие (обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной – прим. ред.)", – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, Вашингтону принять участие в переговорном процессе в нормандском формате.