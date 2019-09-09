Лидер штаба Навального заявил о подлоге бюллетеней в "Екатерингофском". До сих пор в совет проходил он и трое его сторонников

Избирком муниципалитета "Екатерингофский", где по предварительным данным в совет проходят четверо кандидатов петербургского штаба Алексея Навального, в том числе его руководитель Александр Шуршев, объявил пересчет голосов на одном из участков (№54). Пересчитывать бюллетени пришлось после жалобы кандидата от "Единой России", написал Шуршев в своем твиттере 9 сентября.

При этом поддержанные штабом Навального кандидаты утверждают, что подлог бюллетеней на самом деле произошел на другом участке – №60, он самый большом во всем муниципалитете.

"Утром эта участковая комиссия прервала подсчет бюллетеней. Днём они хранились в полиции. Но теперь они ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками", – написал Александр Шуршев.

"Екатерингофский" – не единственный муниципалитет, куда прошли оппозиционные кандидаты и где комиссии объявили пересчет голосов. Та же самая ситуация – в муниципалитете "Шувалово-Озерки" Выборгского района. Там в совет предварительно проходят двое кандидатов, поддержанных движением "Объединенные демократы". Опасаются пересчета голосов яблочники, победившие в Центральном районе: в муниципалитете Смольнинское, например, кандидат от ЛДПР уже подал жалобу с требованием перепроверить результаты голосования. Прошедший в совет муниципалитета "Рыбацкое" (Невский район) Максим Плюснин, поддержанный штабом Навального, днем 9 сентября узнал, что комиссия планирует пересчитать голоса. Но в избиркоме он никого не обнаружил. Зато нашел в системе ГАС "Выборы" данные, по которым в совет он уже не проходит и которые не совпадают с итоговыми протоколами, составленными на участках.