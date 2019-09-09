Происшествия
В Афинах обстреляли автобус с туристами
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян с туристами из Южно Кореи, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
ЧП произошло около семи часов вечера , водитель автомобиля ВМВ после словесной перепалки с водителем автобуса вышел из машины и выстрелил, возможно, из карабина, в дверь автобуса, пишет издание "Нафтемпорики". Оно публикует фотографию автобуса с пулевым отверстием возле двери.
???????????? ??? ??? ?? ?????????? ??????? | https://t.co/4VMOEBXBZU https://t.co/Pg5H5RpbnH #naftemporiki— naftemporiki.gr (@naftemporikigr) 9 сентября 2019 г.
По предварительной информации, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.
Информации о пострадавших нет. Полиция ведет поиски нарушителя.