Избирком Фрунзенского района решил пересчитать голоса в муниципалитете №75 после скандалов с голосованием на дому. Этим же заинтересовалась прокуратура

Территориальная избирательная комиссия №29 Фрунзенского района решила пересчитать голоса избирателей на всех участках муниципалитета №75. Такое решение избирком принял вечером 9 сентября, сообщил "Фонтанке" лидер петербургской Партии роста и кандидат в депутаты этого муниципального совета Павел Швец. Пересчет, по его словам, начнется 10 сентября в 12:00.

Именно в этом муниципалитете в день выборов был аномально высокий процент желающих голосовать на дому. Члены участковых комиссий вместе с переносными урнами и бюллетенями скрывались в неизвестном направлении, уходя от преследования наблюдателей. Накануне ночью территориальная комиссия велела участковым перепроверить заявления о надомном голосовании и аннулировать все полученные за пределами участков бюллетени, если обнаружится, что хотя бы один человек по документам проголосовал дважды. Но это решение участковые комиссии выполнять не стали: они просто смешали все бюллетени в кучу и подсчитали результаты выборов. Об эпидемии надомного голосования, выкосившей Фрунзенский район, "Фонтанка" написала подробно.

При этом в переносных урнах, которые члены комиссий после двенадцатичасового отсутствия приносили на участки, были бюллетени и губернаторские, и муниципальные. Однако решение территориального избиркома №29 о пересчете голосов касается только муниципальных выборов. Кроме того, большой процент голосования на дому наблюдатели фиксировали в нескольких избирательных округах муниципалитетов "Балканский" и "Георгиевский".

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Причинами аномально высокого надомного голосования заинтересовались в прокуратуре Фрунзенского района. Как стало известно "Фонтанке", в полицию из прокуратуры поступила просьба проверить, законно ли был организован этот процесс.

В муниципалитете №75 "Единая Россия", выдвинувшая кандидатов, подконтрольных депутату Госдумы Михаилу Романову, конкурирует с Партией роста и самовыдвиженцами. Борьбу обостряет внутренний конфликт в партии власти: действующая глава муниципалитета Александра Васильева баллотируется здесь без поддержки "Единой России".