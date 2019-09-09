Полиция Голландии сообщила о трёх убитых при стрельбе

Полиция Голландии сообщила о трёх убитых при стрельбе в городе Дордрехт на юго-западе страны.

"В инциденте со стрельбой в городе Дордрехт три человека были убиты. Один человек был серьезно ранен", – сообщает полиция в Твиттере, не уточняя, есть ли среди жертв или пострадавших сам злоумышленник.

Bij het schietincident #Dordrecht #Heimerstein zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een persoon raakte zwaargewond. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk. pic.twitter.com/uTvZv8SmW0 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 9 сентября 2019 г.