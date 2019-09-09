«Это будет самый мощный корабль». ВМФ в 2020 году получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Военно-морской флот получит тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в конце 2022 года. Корабль проходит ремонт с модернизацией на «Севмаше», готовность составляет 50 процентов.

«Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%.», – сообщил 9 сентября РИА Новости замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

Криворучко отметил, что Министерство обороны обеспечивает строгое финансирование. «В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей», – сказал он и добавил, что сроки сдачи у ведомства сомнений не вызывают.

Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также мощным противолодочным вооружением «Пакет-НК» и «Ответ».

«Адмирал Нахимов» (экс-«Калинин») – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров класса «Орлан» (проекты 1144 и 11442). С 1997 года находился на консервации. Контракт на его ремонт и модернизацию силами производственного объединения «Севмаш» подписали в 2013 году.