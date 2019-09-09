Skoda начала выпускать батареи для электрических Volkswagen. И не только для них

Компания Skoda приступила к производству аккумуляторных батарей для гибридных автомобилей, которые будут строится Volkswagen Group на платформе MQB. Это универсальная модульная платформа, на основе которой уже сейчас выпускается несколько десятков моделей разных брендов – от Audi и Volkswagen до Seat и Skoda. Теперь все они потенциально могут получить и гибридную версию.

Одним из первых автомобилей, на которых будут установлены эти батареи, станет Skoda Superb IV, производство которой стартует в этом месяце, пишет 9 сентября Electric Car Report. Но тот факт, что именно чешской марке поручено выпускать такой важный компонент для всего концерна, Skoda рассматривает, как признание высочайшего качества и надежности ее продукции. Планируется, что когда линия по производству батарей выйдет на полную мощность, она сможет выпускать до 150 000 единиц в год.

Напомним, что именно острая нехватка аккумуляторных батарей и батарейных блоков является одним из основных сдерживающих факторов развития электрического транспорта. Недаром Илон Маск столько усилий вкладывает в строительство заводов по производству аккумуляторов – его Gigafactory в Неваде способно выпускать столько же батарей, сколько делается сейчас во всем остальном мире.

Однако и тут у Маска уже есть конкуренты, в основном в Китае (CATL) и Южной Корее (LG Chem). Но и Европа не хочет отставать, пытаясь наладить собственное производство, чтобы не зависеть от восточных поставщиков, а конкурировать с ними.

Пока что ни один автопроизводитель, за исключеним, пожалуй, Tesla, не смог самостоятельно обеспечить собственные потребности в аккумуляторах для электрокаров и гибридов. Возможно, это удастся Volkswagen – второму по величине автомобильному концерну в мире.