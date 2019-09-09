У Музея Блокады зажглись десятки свечей в память о жертвах войны

Вечером 9 сентября у Музея обороны и блокады Ленинграда прошел концерт «Город помнит — город живет», приуроченный к годовщине начала блокады Ленинграда. Певцы - солисты Мариинского театра, Большой симфонический оркестр Северо-Запада и другие артисты исполнили произведения Чайковского и Шостаковича, строки Ольги Берггольц и Александра Кушнера.

Слушатели, пришедшие на этот концерт под открытым небом, приняли участие в акции «Свеча памяти»: часть людей пришли с лампадками, а другие зажгли виртуальные свечи на экранах своих смартфонов. Траурная свеча «зажглась» и на фасаде Музея обороны и блокады Ленинграда, экспозиция которого была накануне открыта для всех петербуржцев.