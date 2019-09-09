В Британии запрещают «неприличные» автомобильные номера

Британское Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств DVLA объявило войну «неприличным» автомобильным номерным знакам. По законам страны, автовладелец вправе самостоятельно выбрать себе сочетание букв на номере автомобиля, лишь бы такое сочетание было уникальным.

Обычно автомобилисты выбирают себе сочетания цифр и букв, которые что-то значат для них, например, имена или какие-нибудь важные даты, пишет 9 сентября издание Express. Однако есть некоторые комбинации, которые отныне могут быть полностью запрещены, поскольку, по мнению DVLA, могут вызывать негативную реакцию у окружающих.

Эти комбинации включают те, которые, могут читаться, как оскорбительные выражения, или вызывать негативную реакцию по политическим, расовым или религиозным причинам. Также под запрет попадают определенные слова, такие как, например, SEX или номерной знак типа FARTS. Конечно, для иностранца большинство этих сочетаний букв и цифр ровно ничего не скажут, и даже номер NO19 BER или OR68 ASM не вызовут никаких эмоций, но британцы такого терпеть не намерены.

Практика самостоятельного выбора сочетания букв для номерных знаков существует во многих странах. Так, на Ближнем Востоке популярны номера типа 4RAB или ARAB. Некоторые номерные знаки даже продаются через аукционы, и цена доходит до десятков тысяч долларов.

Однако на первый взгляд безобидные сочетания букв и цифр могут в некоторых случаях приводить к серьезным инцидентам. Так, номерной знак H982 FKL, который Джереми Кларксон выбрал в 2014 году для своего автомобиля во время съемок шоу Top Gear в Аргентине, вызвал волну возмущения местных жителей. Кларксону и съемочной группе пришлось срочно сворачивать съемки и убираться из страны, поскольку их преследовало как минимум 300 автомобилей со взбешенным аргентинцами, усмотревшими в номерном знаке намек на проигранную в 1982 году войну за Фолклендские острова.