Оппозиция потрепала муниципальную монополию. Почему “Единая Россия” может потерять тотальный контроль над местной властью в Петербурге

Несмотря на несовпадающие протоколы, вбросы бюллетеней и удаление наблюдателей, для петербургской оппозиции эти муниципальные выборы оказались намного более успешными, чем прошлые. Избирательная система города этот удар принимает с трудом : голосование закончилось больше суток назад, но результаты выборов во многих муниципалитетах еще не подвели, а кое-где голоса пересчитали, лишив оппозицию мандатов.

фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге по результатам прошедших 8 сентября выборов может появиться несколько муниципальных советов с оппозиционным большинством. Кандидатов от власти местные активисты уверенно победили там, где за пару последних лет сумели объединить вокруг себя жителей на фоне кампании по решению локальных проблем – например, борьбы с застройкой парков. Спустя более чем сутки после окончания голосования результаты по-прежнему подвели не везде, но уже можно осторожно говорить: контроль над местным бюджетом «Единая Россия» потеряет в десятках советов по всему городу. К следующим губернаторским выборам в Петербурге муниципальный фильтр для оппозиционного кандидата уже не будет заградительным – если, конечно, к тому моменту ни фильтр, ни сами выборы не отменят.

По полу разбросаны рюкзаки, куртки, бумаги. Вдоль стен, положив голову на пачки с документами, спят кандидаты, которые минувшей ночью стали депутатами. По стенам над ними — плакаты, которые остались с уже закончившихся выборов: их фотографии в окружении проигравших конкурентов от партии власти.

Кандидаты от «Яблока» и другие оппозиционные выдвиженцы, поддержанные движением «Объединенные демократы», в здании администрации Центрального района на Невском проспекте 9 сентября дежурили с семи утра до половины второго ночи. Все это время избиркомы отказывались вносить данные из протоколов, согласно которым оппозиция провела в муниципалитеты центра своих кандидатов, в систему ГАС «Выборы».

В «Литейном округе» кандидаты от «Яблока» и самовыдвиженцы-оппозиционеры взяли 10-11 мандатов из 20. Во «Владимирском округе» только «Объединенные демократы» провели пятерых кандидатов, а в «Лиговке-Ямской» — четверых. Во «Владимирском округе» как минимум четверо победителей – это кандидаты, рекомендованные «Умным голосованием» Алексея Навального. Окончательных данных еще не появилось; но уже понятно, что по крайней мере в нескольких муниципалитетах Центрального района оппозиция получит как минимум треть мандатов, а значит, получит право блокировать принятие решений по местному бюджету.

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Провал «василеостровского проекта»

Таких муниципалитетов по всему городу – десятки. Над некоторыми советами оппозиция вовсе получила контроль. Большинство мандатов в муниципалитете «Гавань» (Василеостровский район) взяла команда «Справедливой России» во главе с местным политиком Нэлли Вавилиной. Их актив – успешная борьба с застройкой набережной Смоленки. Теперь в этом муниципалитете будет семеро справедливороссов и только трое депутатов от «Единой России».

На Васильевском острове кампанию кандидатов от партии власти курировали политтехнологи, которых связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Они подстраивались под тактику оппозиционных команд, занимающихся локальными проблемами: под брендом движения «Я люблю Васильевский» их подопечные кандидаты красили заборы, проводили дворовые праздники, сажали цветы, даже отремонтировали квартиру пенсионерке.

Но на Васильевском острове из пяти муниципалитетов нет ни одного, куда не прошли бы выдвиженцы «Яблока», «Справедливой России» или «Объединенных демократов». В «Морском» пять мандатов из десяти взяли поддержанные «Объединенными демократами» самовыдвиженцы, которых вела на выборы помощница депутата заксобрания Максима Резника Ольга Галкина. Их кампания тоже строилась на идеях градозащиты и борьбы против застройки зеленых зон. Пятеро яблочников прошли в муниципальный совет «Острова декабристов» – там они будут контролировать половину мандатов.

Системная оппозиция укрепилась в системе

Для «Справедливой России», которая на федеральном уровне переживает кризис, а в Петербурге продолжает занимать нишу «парламентской оппозиционной партии», эти муниципальные выборы оказались несравнимо более успешными, чем прошлые. Всего, по предварительным данным, партия провела в муниципалитеты более ста кандидатов. Пять лет назад успехи «Справедливой России» ограничились 32 победителями. Целиком справедливороссы выиграли муниципалитет «Левашово» в Выборгском районе. Это уже второй округ в городе, где у партии будет абсолютное большинство мандатов: до сих пор «Справедливая Россия» контролировала только «Автово».

В муниципалитете «Юго-Запад» Красносельского района «Справедливая Россия» взяла шесть мандатов из двадцати, еще три достались кандидатам от КПРФ. Шестеро справедливороссов и один яблочник прошли в муниципалитет №15 в Выборгском районе (всего там двадцать мандатов), аналогичная ситуация – в совете «Ржевки». Как минимум шестерых кандидатов партия провела в муниципалитет «Полюстрово» (там тоже двадцать мест). По данным протоколов, «Справедливая Россия» провела девятерых кандидатов в совет муниципалитета №21 в Калининский районе. Однако данные в систему ГАС «Выборы» там не внесли до сих пор. В партии опасаются, что промедление связано с намерением переписать протоколы.

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Большинство у оппозиции – в муниципалитете «Гражданка», на котором свои усилия сосредоточил уже отыгравший свою роль в губернаторской кампании экс-кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов. У кандидатов от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ в этом совете 15 мандатов против трех у «Единой России». Коммунисты провели по два-три человека в разбросанные по всему городу муниципалитеты. В некоторых муниципалитетах успехи КПРФ можно связать с тем, что именно их советовало поддержать «Умное голосование» Алексея Навального: в «Светлановском», например, рекомендованные оппозиционером коммунисты получили семь мандатов из двадцати.

Рано радуетесь

«Где у вас хранятся бюллетени?» – почти срываясь на крик, спрашивает у членов комиссии активистка штаба Навального, кандидат в муниципалитет «Екатерингофский» Полина Костылева. «В Чечне», – саркастически отвечает ей один из наблюдателей. Двое крепких молодых выходцев с Кавказа, которые стоят на участке и следят за пересчетом голосов, на шутку не реагируют никак.

Сынов гор с собой на участок привел глава муниципалитета, кандидат от «Единой России» Олег Смакотин. Голоса здесь пересчитывают по требованию его однопартийца. В ночь после выборов в этом избирательном округе Полина Костылева проходила в муниципальный совет. После пересчета ей перестало хватать одного голоса.

В другом округе того же муниципалитета в ночь после выборов предварительно получали мандаты четверо выдвинутых штабом Навального кандидатов, в том числе руководитель штаба Александр Шуршев. Но на одном участке ночью члены комиссии бюллетени досчитывать не стали: сложили их в коробку и отдали на хранение участковому. На следующий день обнаружилось, что во всех бюллетенях, переночевавших в полиции, стоят отметки в пользу кандидатов от «Единой России». В результате команда Александра Шуршева не получает в «Екатерингофском» ни одного мандата.

Единоросс сместил с победного места сторонника Навального после пересчёта голосов в муниципалитете «Шувалово-Озерки» Выборгского района. Яблочники лишились мандатов после пересчета на одном из участков муниципалитета «Московская застава».

Лидер петербургской Партии роста Павел Швец эту ночь провел в подвале администрации Фрунзенского района, охраняя мешки с бюллетенями. Кандидаты от его партии, которые вели активную кампанию в пяти муниципалитетах Фрунзенского района, по предварительным данным протоколов взяли большинство только в одном: №72. Там по итогам подсчета голосов команда Швеца получила пятнадцать мандатов из двадцати. Избирком именно этого муниципалитета до сих пор не ввел данные о результатах голосования в ГАС «Выборы». Павел Швец команду соратников в районе тоже собрал на ниве градозащитной кампании: он боролся против строительства торгового центра в Парке интернационалистов.

А чего раньше-то?

Пять лет назад, после предыдущих муниципальных выборов, праздновать оппозиции было нечего. Больше 90% мест в советах заняли кандидаты от «Единой России», еще несколько процентов им прибавили поддержанные Смольным выдвиженцы от разных малоизвестных партий. Результатом стали не только монополия муниципальной власти на протяжении последних пяти лет, но и отсутствие конкуренции на нынешних губернаторских выборах.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом на пост главы Петербурга, нужно пройти «муниципальный фильтр» – собрать подписи 10% депутатов местных советов. На выборах губернатора Петербурга в этом году независимых, не согласованных с администрацией президента конкурентов у Александра Беглова появиться не могло: муниципальный фильтр без помощи «Единой России» пройти не был способен никто. Сегодняшние же результаты позволяют альтернативным кандидатам преодолевать этот барьер.

И нынешняя муниципальная кампания в Петербурге, и прошлая были одинаково скандальными: местные избиркомы отказывались допускать до выборов оппозиционных кандидатов. Но в 2014 году в результате скандалов восстанавливали на выборах немногих. В этом же году оппозиции удалось при помощи Центризбиркома и судов «отбить» и довести до дня голосования куда больше кандидатов.

Да и кампания оппозиции в этом году велась активнее. В городе параллельно работали три крупных муниципальных проекта, ориентированных в первую очередь на протестно настроенную молодежь: «Умное голосование» Алексея Навального, движение «Объединенные демократы» одного из лидеров «Открытой России» Андрея Пивоварова и проект «Яблока» совместно с «Городскими проектами» Максима Каца и Ильи Варламова. «Объединенные демократы» – платформа по обучению оппозиционных кандидатов и помощи им в ведении кампании – провела в муниципальные советы, по предварительным данным, 144 человека из более 400 зарегистрированных (в их числе – часть упомянутых выше партийных кандидатов). В «Яблоке» по данным с тех участков, где результаты выборов подсчитаны и опубликованы (а это далеко не все), говорят о 69 мандатах (всего партии удалось зарегистрировать 432 кандидата). В штабе Алексея Навального, чье «Умное голосование» рекомендовало выбирать не имеющих отношения к власти кандидатов, информацию о результатах пока не собрали.

На фоне относительного многообразия, которое Петербург получил по результатам нынешних местных выборов, особенно ярко выделяются муниципалитеты Петроградской стороны и примкнувшая к ним «Черная речка». Это территория, подконтрольная лидеру петербургской «Единой России» Вячеславу Макарову. Там единороссов обыгрывать было некому (в шести муниципалитетах Петроградской стороны зарегистрированными оказались только двое оппозиционных самовыдвиженцев и пара-тройка коммунистов, а на «Черной речке» председатель избиркома так сильно не хотел регистрировать кандидата от «Справедливой России» Павла Чупрунова, что не сделал этого даже по требованию судебных приставов). Итог голосования — безоговорочная победа «Единой России». Видимо, именно ее Вячеслав Макаров имел в виду, когда объявлял, что партия власти «уверенно лидирует» на муниципальных выборах в Петербурге. «Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную», — объяснил он результат прошедшего голосования.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»