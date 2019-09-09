Ради воссоздания довоенного гоночного Bentley разберут до винтика раритетный экземпляр

В 1929 году британский гонщик сэр Тим Биркин наперекор владельцам компании Bentley построил для участия в Ле Мане несколько гоночных автомобилей, взяв за основу серийный Bentley с 4,5-литровым двигателем. Теперь один из сохранившихся Bentley Blower будет в точности воспроизведен в количестве 12 экземпляров – по числу знаменитых гонок, в которых участвовал оригинал.

Это будет первая попытка воспроизвести с помощью современных технологий гоночный автомобиль, созданный до Второй мировой войны, пишет Carscoops. Планируется, что работа над проектом займет минимум два года и цена на каждый экземпляр «будет объявлена позднее» (навреное, чтобы заранее не пугать публику).

Инженерам Bentley предстоит разобрать автомобиль с номером шасси #HB3403 до последнего винтика и отсканировать все детали в 3D. Однако при воссоздании новых экземпляров компания обещает, насколько это возможно, придерживаться технологий, соответствующих эпохе, и даже использовать традиционные инструменты и приспособления.

Все 12 экземпляров будут максимально соответствовать оригиналу, за исключением нескольких изменений, продиктованных современными требованиям безопасности. То есть они сохранят штампованную стальную раму с полуэллиптической рессорной подвеской, также будут точно воспроизведены оригинальные амортизаторы и механические барабанные тормоза.

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Двигатель у Bentley Blower будет тем же 4-цилиндровым рядным 16-клапанным мотором с турбонаддувом объемом 4398 кубических сантиметров, который развивает 240 лошадиных сил при достаточно низких 4200 об/мин. Его сразу можно будет отличить по звуку, поскольку современные гоночные моторы развивают от 8000 до 11000 оборотов в минуту.

Оригинальных Bentley Blower было построено всего 4 экземпляра, плюс один прототип. Через два года их станет на 12 больше, что, конечно, не сделает Blower менее эксклюзивным. Неясно, правда, будут ли эти вновь изготовленные Bentley 1929 модельного года соответствовать современным техническим требованиям настолько, чтобы быть «street legal» в двадцать первом веке.

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