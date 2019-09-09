Глава Nissan уйдет в отставку после признания в получении завышенных бонусов

Японский автомобильный концерн Nissan Motor Co. сменит главу. Нынешний президент и главный исполнительный директор компании Хирото Сайкава покинет свой пост 16 сентября.

Как говорится в сообщении пресс-службы Nissan, 9 сентября прошло очередное собрание совета директоров Nissan Motor Co., где обсудили отставку Сайкавы, который недавно заявил о своем желании покинуть пост. Совет предложил нынешнему главе компании оставить должность СЕО с 16 сентября, и тот согласился.

С этого же дня пост исполняющего обязанности СЕО займет нынешний главный операционный директор Ясухиро Ямаути.

На минувшей неделе агентство Kyodo сообщило, что Сайкава признался в получении завышенных бонусов во время своего пребывания на посту главы компании, передает RNS. Но организатором схемы, по словам топ-менеджера, был не он. Сайкава также пообещал вернуть корпорации лишнюю сумму.

Хирото Сайкава стал гендиректором Nissan Motor Co. в апреле 2017 года. Он был близким помощником экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, которого арестовали 19 ноября 2018 года в Японии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Вскоре его сняли с поста председателя совета директоров Nissan и Mitsubishi, а в январе 2019 года он покинул и пост гендиректора Renault. В июле скандал дошел и до Франции – полиция пришла с обыском в штаб-квартиру Renault.