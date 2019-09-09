«А что? А вдруг». Средствам для мужской эрекции досталось первое в России уголовное дело о фальсификации БАД

В Петербурге будут судить миллиардера Игоря Воробья – отца легендарных рекламных кампаний средств для мужского настроя. На него работали актер Сергей Паршин и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, в Сестрорецкий районный суд Петербурга поступило уголовное дело о фальсификации биологически активных добаков «Сеалекс-Форте» и «Аликапс» и неуплате налогов на 707 млн рублей. Ключевым фигурантом значится предприниматель 49-летний Игорь Воробей, основатель группы компаний «РИА Панда».

По версии обвинения, с 2010 по 2014 годы на производственной площадке в Сестрорецке создавались БАДы «Сеалекс-Форте» и «Аликапс», содержавшие не заявленную при государственной регистрации фармацевтическую субстанцию – тадалафил. Она обладает обладает широким диапазоном побочного действия, в том числе ощущение сердцебиения, обморок, мигрень, отек лица и длительную эрекцию, которая считается не преимуществом, а признаком нарушения репродуктивной системы.

Препараты активно рекламировались. Легендарными стали ролики с участием актера Сергея Паршина, благодаря которому в народ вышли слоганы «А что? А вдруг», «Мне не до футбола» и «Приду и вставлю», и «А женщины кричат» из уст кокетливого Сергея Шнурова.

Реклама



Воробей обвинен в незаконном производстве и хранении опасных товаров – по статье 238 УК, фальсификации БАД – по статье 238.1 УК, неуплате налогов на 707 млн рублей со сделок, размер которых превышает 3 млрд рублей. Статья 238.1 УК применяется в России впервые. Обвинение также предъявлено бывшим гендиректорам компании «ВИС» – производственной площадке препаратов. Аркадию Уткину вменяется производство опасных товаров в 2010 году. Сбыть партию предприниматели не успели, ее изъяли. Сергей Назаров тоже обвинен по статье 238.1 УК – по мнению обвинения, он в 2014-2015 годах приобрел тадалафил и изготовил 461 396 упаковок «Сеалекс-Форте» и 306 192 упаковки «Аликапс». Эта партия была реализована за 524 млн рублей и распространена по аптекам Москвы.

Государственную регистрацию «Сеалекс-Форте» и «Аликапса» аннулировали. К продаже эти препараты запрещены.

Сумма налоговых претензий к Воробью существенно снизилась. В прошлом году его обвиняли в неуплате 1,2 млрд рублей.

Первое слушание в Сестрорецком суде Петербурга назначено на 12 сентября.