В Петербурге иностранцы накинулись на полицейских во время проверки документов. В отдел гостей отправили в наручниках

Сотрудник полиции пострадал при попытке проверить документы у троих иностранцев в Петродворцовом районе. Гости города отреагировали нервно.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 9 сентября, около 17.30, наряд ДПС на Ропшинском шоссе остановил для проверки «ГАЗ». В салоне которого были три человека. Водитель и двое пассажиров оказались гражданами стран ближнего зарубежья, но никаких документов для законного пребывания в России они показать не смогли.

Требование полицейских выйти из машины и отправиться в отдел полиции иностранцы встретили без энтузиазма. Препирательства закончились тем, что гости начали сопротивляться и один из полицейских получил телесные повреждения. В итоге, несговорчивый иностранец отправился в отдел полиции, но уже в наручниках.

«Водитель и один из пассажиров задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Приняты меры к розыску и задержанию третьего участника», – резюмировали в главке. Проводится проверка.