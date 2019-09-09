Чума на Росси. Съемки фильма бесят чиновников и рисуют массовые беспорядки в России

Постоянные звонки, сообщения в мессенджерах, негативные новости, стрессовые ситуации на работе — порой кажется, что мозг закипает. Если к тому же вас беспокоят перепады настроения, тревожность, нарушения сна, а дать мозгу остыть никак не получается, то, возможно, вам требуется поддержка специалистов.