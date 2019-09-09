Чума на Росси. Съемки фильма бесят чиновников и рисуют массовые беспорядки в России
Съемки фильма «Чумной доктор» на улице Зодчего Росси стали событием городского масштаба благодаря унавоженным чиновниками зданиям и актуальному сюжету.
Как передает корреспондент «Фонтанки», в ночь на 10 сентября съемочная группа репетировала массовые беспорядки. Митингующие актеры с кукольными носатыми масками имитировали уличный «трэш», полиция оборонялась. По легенде, злые демонстранты напали на беззащитных полицейских, и тем пришлось открыть огонь.
На улице разбросаны газеты и расставлены остовы машин.