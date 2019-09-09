«Мой авторитет в камере моментально поднялся до небес». Вышинский встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, вернувшимся в Россию в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами. Об этом 9 сентября сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

Вышинский поблагодарил главу российского МИДа за поздравление с Днем рождения, 19 февраля, когда журналист находился в заключении. «Это было очень дорого для меня и важно. Мой авторитет в камере моментально поднялся до небес. Спасибо вам огромное» — сказал Вышинский. «Мой тоже!», — ответил Лавров.

«Вы были обвинены в государственной измене только за то, что описывали ситуацию в различных частях страны, в которой работали, и более ничего», — прокомментировал министр ситуацию с журналистом.

Вышинский, в свою очередь, пообещал оказывать всю возможную помощь для того, чтобы добиться улучшения отношений Москвы и Киева.

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7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными в формате «35 на 35». В Москву прибыли, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении MH17 Владимир Цемах. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, 24 моряка, задержанных в Керченском проливе, а также еще несколько осужденных в России.