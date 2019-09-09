На Украине произошли несколько взрывов во время движения колонны военной техники

Взрыв при движении колонны военной техники произошел в Херсонской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований страны 9 сентября.

По предварительным данным, во время передислокации в одном из грузовых прицепов произошло возгорание и несколько взрывов. В прицепе находились горюче-смазочные материалы и элементы динамической защиты. Взрыв и последующий пожар их уничтожили.

Во время ЧП никто не пострадал. Случившееся квалифицировали как неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины). Бюро готовит ходатайства в суд о проведении экспертиз.