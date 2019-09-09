Король эрекции щедро эксплуатировал Шнурова, а теперь его судят в Петербурге и держат в камере

Петербургский миллиардер Игорь Воробей обвинен в нечистоплотных сделках на три миллиарда и кормлении мужского населения «химией» с побочными эффектами. Продвигать бренд ему помогал лидер «Ленинграда». Государство тоже хочет долю с прибыльного бизнеса.

uwekern/pixabay.com

Взорвавшие рынок препараты «Сеалекс-Форте» и «Аликапс» довели креативного предпринимателя до камеры в СИЗО и первого в истории России уголовного дела о фальсификации биологически активных добавок.

Основатель холдинга «РИА Панда» Игорь Воробей обвинен в неуплате налогов на 707 млн рублей, производстве опасных для населени товаров и фальсфикации БАДов. Придуманные им и раскупленные населением препараты, как считает обвинение, содержали химическую «присадку» с двойным дном. Она гарантировала длительную эрекцию, но била по голове и сердцу.

49-летний Воробей окончил сельхозуниверситет в Казахстане по экономическому направлению. В 2000-х начал рекламный бизнес в Петербурге, но постепенно сместился в торговлю. Он настолько удачно занял нишу биологически активных добавок, что почти монополизировал направление «средства для потенции». В 2013-2016 годах выручка его компании превысила 16 млрд рублей, по данным СПАРК.

Бренды продвигались активно, если не сказать агрессивно. «Сеалекс» запомнился телезрителю умопомрачительными роликами с актером Сергеем Паршиным. Мантры «А что? А вдруг» и «Поднимусь и вставлю» стали для среднего поколения символом постельного всемогущества, а лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров благодаря фразе «А женщины кричат» на какое-то время приобрел флёр едвали не секс-символа страны.

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Следственный комитет считает раскрутку препаратов аферой. По его версии, «Сеалекс-Форте» и «Аликапс» содержали химический препарат тадалафил. Медицинские исследования доказали, что он вызывает длительную эрекцию. Но без врачебных показаний к применению это считается признаком нарушения репродуктивной системы. Из побочных эффектов следствие отметило нестандартные для момента овладения женщиной симптомы – обморок, мигрень, отек лица.

Спрос на препараты превышал все разумные ожидания. За полгода в 2014-2015-м с конвейера сошли 750 тысяч упаковок. Их «Панда» продала за 524 млн рублей крупнейшим дистрибьюторам Москвы для реализации по аптекам столицы.

Кормление мужского населения России средствами для потенции впервые сочтено уголовно опасным. Статья 238.1 УК «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» введена 31 декабря 2014 года.

По данным «Фонтанки», Воробей категорически не признает вину в добавлении химического тадалафила к своим БАД. По одной из версий, после взлета Воробья поправки в УК продавил один из крупнейших производителей добавок, и бизнесмен якобы считает свое преследование конкурентной войной. В настоящее время его «Панда» проходит процедуру банкротства.

По мнению следствия, Воробей прятал реальную прибыль от государства. Сделки на 3 млрд рублей, судя по обвинительному, он якобы провел через компании-«пустышки», хотя на самом деле в цепочках продаж они не участвовали. Бизнесмен завысил налоговые вычеты на 707 млн рублей.

Дело Воробья рассмотрит суд Сестрорецка, где работала фабрика по производству «сеалексов» и «аликапсов». С ним обвинение предъявлено бывшим гендиректорам производственной площадки – Аркадию Уткину по статье 238 УК и Сергею Назарову по 238.1 УК.

В мае 2018 года Воробья задержали и отправили под домашний арест. Он нарушил условия содержания, меру пресечения ему изменили на стражу. Он находится в следственном изоляторе Москвы. По данным «Фонтанки», Воробей хотел на выходные вылететь за границу, но был остановлен на погранконтроле.

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Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»