Осужденный по делу «крымских диверсантов» Андрей Захтей попросил Путина о помиловании

Украинец Андрей Захтей, которого приговорили в России 6,5 годам колонии строгого режима по делу «крымских диверсантов», написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщила его супруга Оксана Захтей.

По ее словам, такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Оксана Захтей узнала о решении мужа от адвоката, сообщает 9 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на СМИ.

«Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен», — рассказала она.

Захтей был задержан в августе 2016 года недалеко от украинской границы. В ФСБ сообщали, что он работал на министерство обороны Украины, которое готовило диверсии. В Киеве эти обвинения отвергли. В феврале 2018 года Захтея приговорили к шести годам и шести месяцам колонии строго режима. Его признали виновным в подготовке диверсий в Крыму.

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Дело Захтея рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину. Позже он говорил, что сделал это под давлением.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными в формате «35 на 35». В Москву прибыли, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении MH17 Владимир Цемах. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, 24 моряка, задержанных в Керченском проливе, а также еще несколько осужденных в России.