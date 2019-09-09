Лидер оппозиции в Абхазии потребует отменить итоги выборов через суд

Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, вышедший во второй тур на выборах президента Абхазии, 10 сентября обратится в Верховный суд республики с требованием проверить законность решения ЦИК по итогам выборов.

«Люди возмущены, надеюсь, что суд восторжествует закон и последует букве закона», — заявил Квициния 9 сентября РБК.

Оппозиция ссылается на ст. 19 Конституционного закона Абхазии «О выборах президента», согласно которой «избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него». По версии оппозиции, голоса «против всех» должны считаться как голоса, поданные против занявшего первое место.

По итогам второго тура президентских выборов в Абхазии, состоявшегося в воскресенье, 8 сентября, победу одержал действующий глава республики Рауль Хаджимба, несмотря на то, что Квицинию за несколько дней до голосования поддержал влиятельный политик, экс-президент Александр Анкваб.

По предварительным данным ЦИК, Квициния набрал во втором туре 46,19% голосов против 47,38% у Хаджимбы.