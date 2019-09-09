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Общество
11.09.2019 23:37
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«Сломаем руки, чтобы чернила не переводили». Клиентам «депутатской» поликлиники обещают бесплатные места на кладбище

Семейную пару из Петербурга терроризируют после жалоб на медицинские услуги. Поликлинику возглавляет депутат от «Единой России». Возбуждено уголовное дело о клевете, женщину проверяют на угрозу убийством.

«Сломаем руки, чтобы чернила не переводили». Клиентам «депутатской» поликлиники обещают бесплатные места на кладбище

коллаж/"Фонтанка,ру"/openclipart/pixabay.com

На домашний адрес инвалида второй группы Александра Филимонова, прикрепленного к поликлинике № 48 Московского района, приходят характерные письма. Тексты прогнозируют скорую его и супруги Татьяны смерть. Почерковедческая экспертиза нашла совпадения в конвертах, которые использовали анонимы и сотрудники учреждения.

На выборах 8 сентября главный врач 48-й поликлиники Валентина Шипилова, выдвинутая «Единой Россией», победила всех в своем округе и четвертый раз подряд стала депутатом муниципалитета «Новоизмайловское». Через неделю ее ждут в суде как фигурантку уголовного дела по клевете, а в обозримом будущем – в полиции на допрос. Перепад настроений 60-летней Валентины Александровны обеспечил конфликт с пациентами. Недовольные качеством медуслуг, они стали жаловаться в инстанции.

Валентина Шипилова
Валентина Шипилова
Фото: сайт МО "Новоизмайловское"

Вторая группа инвалидности присвоена жителю Московского района Александру Филимонову в 2015 году. Он напрямую связал сложности своего здоровья с действиями персонала 48-й поликлиники и подал к учреждению иск. Процесс идет, пациента поддерживает районная прокуратура.

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В марте 2016 года жена Филимонова Татьяна пришла на прием к Валентине Шипиловой. Диалог женщин не задался. В поликлинику вызвали полицию. Шипилова утверждала, что посетительница нанесла ей травмы и нецензурно выражалась. Сотрудники поверили. Начальник 29-го отдела Московского УМВД вынес постановление о привлечении Филимоновой к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Санкт-Петербургский городской суд установил, что слова главного врача не очень соотносятся с действительностью, и прекратил дело Филимоновой за отсутствием события правонарушения. Татьяна взыскала с полиции 50 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного незаконными действиями госорганов, и подала к Шипиловой иск о защите чести и достоинства. Суд Филимоновой отказал, признав, что главврач хоть и высказывалась о Татьяне резко и негативно, но счел эти высказывания оценочным суждением.

Попутно Филимоновы обращались в комитет здравоохранения, Минздрав, Генпрокуратуру, «Единую Россию» с рассказами о «травле пациентов», которым якобы не выдают медкарты, будто бы называют «симулянтами» и с большими трудностями направляют инвалидов на госпитализацию.

Кульминацией противостояния Филимоновы считают письма, поступившие на их домашний адрес. Отправитель предпочел не подписываться, а в конверты вкладывал печатные тексты. Один из них состоял из трех слов, первое – «сдохни». Подпись: «Кавказ центр».

Второе письмо детальнее раскрывало посыл анонимов: «Мы тебе место приготовили на «Северном». Вначале сломаем тебе руки и твоему муженьку, чтобы чернила зря не переводили, а потом отправим к предкам, будьте осторожней».

Обещание бесплатных мест на кладбище не отозвалось благодарностью в сердцах Филимоновых. Они обратились в полицию. В 29-м отделе в возбуждении дела отказали. Прокуратура Московского района месяц назад отменила это постановление как преждевременное и направила материалы на дополнительную проверку.

Анонимы оставили единственный рукописный след на двух конвертах – шесть цифр индекса места назначения. В квартире Филимоновых нашлись три письма, полученных в разное время из поликлиники. Все пять конвертов они отнесли в негосударственное экспертное учреждение. Судя по заключению специалиста, цифирные обозначения индексов на конвертах выполнены одним лицом. Во вложении – анализ специалистом рукописных цифр.


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Получить комментарий Валентины Шипиловой «Фонтанке» не удалось. На ее защиту встала секретарь. Тема отношений с Филимоновой, по ее словам, «не обсуждается».

«Хотите – можете прийти на личный прием. А сегодня у Валентины Александровны неприемный день. Записывать ваш телефон не буду, она вам сама перезванивать не станет», – ответила референт и бросила трубку.

Общедоступной Шипилова будет 17 сентября. Мировая судья 207-го участка в этот день начнет рассматривать уголовное дело депутата по статье 128.1 УК «Клевета». Потерпевшей признана Татьяна Филимонова.

Валентина Шипилова – заслуженный работник здравоохранения России. Она десять лет работала заместителем начальника отдела здравоохранения Московского района. Депутатом муниципалитета «Новоизмайловское» избирается с 2004 года. 

Численность прикрепленного к 48-й поликлинике населения составляет около 80 тысяч человек. Стоимость заключенных с 2015 года учреждением контрактов превышает 200 млн рублей.

За прошлый год Шипилова задекларировала доход 6,5 млн рублей. Владеет двумя квартирами, в том числе в жилкомплексе бизнес-класса на проспекте Космонавтов. Минимальная стоимость «однушки» равна годовому заработку Валентины Александровны. В декларации она указала автомобиль Mazda CX-7 2011 года выпуска, но с этого года также пользуется новым кроссовером Toyota Rav4. Путешествовала в Германию, Черногорию, на Кипр. Любит Барселону. В декларации главврача отсутствуют сведения о доходах супруга. По данным «Фонтанки», мужчина в семье все же есть. Ему принадлежат 20-процентные доли в двух компаниях с основным видом деятельности «рестораны и доставка продуктов питания». Ранее он являлся сооснователем частного медицинского центра «Благодатный». Его адрес совпадает с адресом 48-й поликлиники на Благодатной улице.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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