Крестный ход перекроет движение и запретит парковку в центре Петербурга с вечера 11 сентября

Подготовка и проведение крестного хода на два дня внесет изменения в схему организации движения в Петербурге. Мероприятия, посвященные Дню святого благоверного князя Александра Невского – дню Ништадтского мира, проводят Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви Московского патриархата и региональная общественная организация «Молодежная палата Санкт-Петербурга».

Как сообщает 9 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, из-за мероприятий будут перекрыты следующие улицы:

с 20:00 11 сентября до 11:30 12 сентября – Казанская площадь, Казанская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и переулок Сергея Тюленина;

с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября – участок площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского;

с 10:30 до 13:30 12 сентября – Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского (поэтапно по ходу движения колонны) и площадь Александра Невского.

Кроме того, с 20:00 11 сентября до 11:30 12 сентября будет запрещено парковаться на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и в переулке Сергея Тюленина.