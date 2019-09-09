Комитет по контролю за имуществом опроверг жалобы предпринимательницы на насильное перемещение в туалете

ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга заявил, что их сотрудники ставили на эвакуатор пустой туалетный модуль. Гендиректора ООО «Экокомфорт» в нём не было, за этим проследил сотрудник полиции.

Ранее владелица общественного туалета пожаловалась на недолгое, но возмутительное путешествие в кабинке. Видеозаписи, подтверждающей это, Марина Егорова предоставить не смогла. На имеющихся в распоряжении «Фонтанки» кадрах зафиксированы лишь споры женщины с комитетом и безуспешные попытки прорваться в туалет. В то же время в комитет по контролю за имуществом прислали ролик, в котором рабочие грузят на автомобиль относительно пустой модуль в то время, когда его владелица общается с полицией.

9 сентября туалетный модуль, находившийся рядом со станцией метро «Парнас» в Выборгском районе был изъят. По заявлению комитета, он находился там незаконно, так как разрешение на использование земельного участка истекло в апреле.