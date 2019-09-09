Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для «банды ГТА»

Пожизненный приговор участникам «банды ГТА» за разбой и убийства на московских дорогах решил оставить в силе Верховный суд России. Четверых участников группировки приговорил к пожизненному заключению Московский областной суд, пятый получил 20 лет колонии строгого режима.

«Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — цитирует 9 сентября решение Верховного суда РИА Новости.

Судебный процесс шел два года. Суд установил, что в 2012–2014 годах преступники совершили 14 нападений на автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Участники банды убили 17 человек, семеро пострадавших выжили.

В августе 2017 года пятеро участников «банды ГТА» совершили попытку побега после заседания по делу в Мособлсуде. Они напали в лифте на конвоиров и похитили служебное оружие. В ходе начавшейся перестрелки трое из нападавших были убиты, двое получили ранения. Впоследствии один из них скончался.

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Бандитская группировка получила название «банда ГТА» по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), герой которой грабил и убивал водителей.