Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд Москвы в понедельник арестовал до 6 ноября Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал Следственный комитет России, Бахыт Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было.

Следователь просил арестовать Карабалаева на 1 месяц и 30 суток. Прокурор полностью поддержал ходатайство. Сам Карабалаев сказал, что не возражает против ходатайства следствия.

"Ходатайство следствия удовлетворить", – огласила судья Наталия Дударь.

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Отвечая на вопрос судьи, согласен ли Карабалаев отправиться в тюрьму, он ответил: "Я согласен".

Отмечается, что в настоящее время назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил против Памфиловой.

Инцидент произошел в ночь на пятницу: грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".