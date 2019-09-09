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Происшествия
09.09.2019 19:00
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Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

За прошедшие выходные, 7 и 8 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 683 дорожные аварии. Тяжелые ДТП были в обоих регионах, но смертельные – только в области.

Как сообщает 9 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за субботу-воскресенье было зафиксировано 515 ДТП, из которых 28 были с пострадавшими. Травмы получили 37 человек, среди которых пятеро детей.

Так, вечером 7 сентября в Красносельском районе под колесами каршеринга пострадал пятилетний мальчик. ДТП произошло на Петергофском шоссе. Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, 34-летняя гражданка Украины на Renault Captur «Яндекс.Драйва» при заезде на парковку около дома 51 сбила ребенка, который катался на самокате.

Мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести. На улице ребенок был в сопровождении взрослых. Очевидцы утверждали, что машина была арендована под чужим аккаунтом.

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Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

А ночью субботы в Выборгском районе города собралось практически комбо. Около 3:10 на пересечении проспектов Просвещения и Композиторов неизвестный на Volvo XC90 выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Skoda, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. В результате 51-летний мужчина, управлявший «Шкодой», получил травмы средней тяжести, а двое его пассажиров – 20-летняя девушка и 23-летний парень – тяжелые.

Водитель «Вольво» с места ДТП скрылся, бросив машину. Его разыскивают. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района, «Шкода» – предположительно нелегальное такси (на фото видно, что на машине наклейки «Яндекс.Такси»), а пассажиры не были пристегнуты. Девушку в крайне тяжелом состоянии увезли в реанимацию. У водителя такси стаж – 10 лет, при этом он 9 раз привлекался к административной ответственности.

Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

Еще один каршеринговый автомобиль попал в ДТП в Центральном районе. Около 23:30 7 сентября у дома 14 по Пушкинской улице 31-летний мужчина на Renault «Яндекс.Драйва» не справился с управлением и врезался в ограду небольшого сквера, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД района.

По информации группы, водитель был нетрезв. «Молодежь решила погонять на каршеринге. Но алкогольное опьянение (1.176 мг/л) не оставило шансов на безаварийную езду», – сообщает «Инспектор». Авария обошлась без пострадавших.

Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

Еще две серьезные аварии произошли вечером 8 сентября в Курортном районе. По данным отдела пропаганды УГИБДД, около 18:10 у дома 640, литера А, по Приморскому шоссе 46-летний мужчина на мотоцикле Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Kuga под управлением 53-летней женщины. После этого мотоцикл еще врезался в дерево. Байкера увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

Полтора часа спустя, около 19:40, на перекрестке Приморского шоссе и Таможенной дороги столкнулись автомобили Nissan и Skoda, сообщают в ГИБДД. В результате аварии пострадали водитель «Шкоды» и двое его пассажиров: 27-летняя женщина и 4-летний ребенок.

Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

В Ленинградской области за выходные зафиксировали 168 дорожных аварий. Пострадавшие были в 18 случаях. Всего травмы получили 19 человек, в том числе четверо детей. Четыре человека погибли.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Самое тяжелое ДТП произшло в Тосненском районе ночью 8 сентября. На дороге Павловск – Косые Мосты женщина на автомобиле Honda выехала на «встречку» и столкнулась с BMW X3. В результате аварии 48-летний водитель и двое 47-летних пассажиров «БМВ» погибли на месте, а женщина, управлявшая «Хондой» получила тяжелые травмы.

Как сообщили 9 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

 

 

 

В Выборгском районе области около 10 утра воскресенья погиб автомобилист. По информации ГИБДД, на 20-м километре дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг 48-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и съехал в кювет.

Каршеринги, такси и летчик на «красный». В Ленобласти погибли четверо, в Петербурге обошлось

Водитель «Рено» не был пристегнут, добавляет «Дорожный инспектор». Мужчина получил смертельные травмы.

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