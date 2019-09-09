Украина подтвердила участие во встрече по газу с Россией и Еврокомиссией

Украинская сторона подтвердила участие в трехсторонней встрече по газовой проблематике в формате Россия – Еврокомиссия – Украина, которая состоится 19 сентября 2019 года, говорится в сообщении министерства энергетики страны.

Українська делегація підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу 19 вересняhttps://t.co/2WCO2rmSGv pic.twitter.com/k10xQH7RzB — MinenergoUA (@minenergo_ua) 9. September 2019

Как отмечает министерство, 9 сентября украинская делегация в составе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Натальи Бойко и председателя офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлии Кузнецовой провела встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и заместителем руководителя директората «Энергетика» Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения отделения.

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«Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября», – говорится в сообщении.

«Мы высоко ценим усилия Шефчович по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я возглавлю украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится», – пояснил Оржель.

Ранее 9 сентября замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что трёхсторонняя встреча по газовой проблематике в формате Россия — Еврокомиссия — Украина состоится 19 сентября 2019 года.

Тему транзита российского газа сегодня обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер.