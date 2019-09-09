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Выборы
09.09.2019 21:22
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Магия чисел. При помощи ловкости рук на муниципальных выборах последние стали первыми (и наоборот)

Пока официальные лица в горизбиркоме готовят реляции о прошедших выборах, в одном маленьком избирательном участке №1283, возможно, кто-то вспоминает строки Евангелия от Матфея: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Вряд ли более точно можно описать ситуацию, о которой «Фонтанке» поведали кандидаты от оппозиции, не нашедшие своих имен в списке победителей.

Магия чисел. При помощи ловкости рук на муниципальных выборах последние стали первыми (и наоборот)

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Кандидаты в муниципальные депутаты в МО «Московская застава» заявили, что в систему ГАС «Выборы» были неправильно внесены данные с избирательного участка №1283. И из-за этого действующий глава МО «Пулковский меридиан» Игорь Морозов из аутсайдера голосования якобы превратился в бесспорного лидера. А набравшая по итогам подсчета бюллетеней наибольшее число голосов бухгалтер Анна Кузнецова осталась за бортом избирательной гонки.

Заявления о нарушениях на выборах поступают из многих частей города. Где-то истории совершенно неправдоподобные, где-то откровенные фейки, а где-то рассказчикам и хочется верить, да понимаешь: доказать их правоту, а, главное, то, что нарушения реально повлияли на результаты выборов, – невозможно. Однако случай в школе №1 Московского района выбивается из общего ряда: доказательством нарушений служат не слова наблюдателей и размытые фото, а реальные цифры, с которыми спорить просто невозможно.

Цифры не бьются

В избирательном участке №1283 на Варшавской, 30 в списки избирателей был внесен 1341 человек. Явка была так себе — выдано на руки всего 237 бюллетеней. Еще семь — на надомном голосовании. Испорченными признано 15. Еще было 10 открепительных удостоверений. Все эти цифры — из увеличенной формы протокола участковой комиссии об итогах голосования на участке №1283. Его сфотографировали и сняли на видео (чтобы нельзя было сказать, что это фотошоп) наблюдатели на выборах. Это официальный документ. С ним не поспоришь. Чистые факты. Именно эти данные — цифра в цифру — занесены в электронную систему ГАС «Выборы».

скриншот страницы Санкт-Петербургской избирательной комиссии
скриншот страницы Санкт-Петербургской избирательной комиссии

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Но в той части протокола, где указано число отданных голосов за каждого из 15 зарегистрированных кандидатов, цифры совпадают лишь у семи кандидатов. Тоже до последней цифры. А у восьми — какая-то околесица. Данные не бьются совершенно. Мария Агафонова (самовыдвиженец), специалист по госзакупкам в контрактной службе, при подсчете бюллетеней набрала 48 голосов, но в ГАС «Выборы» их у нее 83. Она становится депутатом. У Екатерины Кочергиной (ЛДПР), помощника директора департамента управления кредитными рисками и по работе с проблемной задолженностью в банке «Таврический», в протоколе — 39 голосов, в ГАС «Выборы» – 133. Она тоже теперь будет депутатом. У индивидуального предпринимателя Натальи Федоровой («Единая Россия») в протоколе — 24, в ГАС «Выборы» – 169. У заведующей поликлиникой №48 Марины Фроловой («Единая Россия») было 48 голосов, стало 112.

предоставил Александр Тимченко
предоставил Александр Тимченко

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Обратная ситуация у двух кандидатов, который, судя по данным бумажного протокола, выиграли выборы. Анна Кузнецова вместо 69 голосов, которые она видела в протоколе, в «ГАС «Выборы» получила только 59. Алексей Захаров также лишился ровно 10 голосов: 44 вместо 54. Оба кандидата представляли «Яблоко». Вместе с Александром Будбергом (52 голоса по протоколу) и Екатериной Жарковой (58) они должны были праздновать победу на этом участке. Пятым в списке победителей должны были стать либо Мария Агафонова, либо Мария Фролова, либо действующий глава администрации МО «Пулковский меридиан» Игорь Морозов, которые набрали по 48 голосов. Однако судьба распорядилась иначе.

Наблюдатели успели запечатлеть на видео протокол голосования

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Больше всего голосов на участке №1283 в системе ГАС «Выборы» оказалось у Игоря Морозова. Ему, видимо, бездушная электронная система добавила 132 галочки, по сравнению с цифрами протокола, и итоговый результат — 180, – позволил именно Морозову открывать шампанское. Еще бы! Ведь, судя по занесенным в ГАС «Выборы» цифрам, за него на участке №1283 проголосовало почти 79% избирателей. Отличный результат для любого политика.

Игорь Морозов человек не случайный. То, что он до выборов работал совсем в другом округе, «Пулковский меридиан», а не там, где избирался — в «Московской заставе», – не должно смущать. «Московская застава» – это муниципалитет, подконтрольный депутату заксобрания от «Единой России» Алексею Макарову. Избирком этого муниципалитета возглавляет Софья Середа, полная тезка супруги брата депутата Виктора Макарова. Сам Виктор Макаров возглавляет соседний муниципалитет «Пулковский меридиан», где Игорь Морозов и работал до сих пор главой администрации.

Непослушные галки

«Фонтанка» проанализировала два имеющихся документа и нашла довольно понятную систему. Механика процесса такова. По правилам избиратели имели право проставить в  бюллетенях до пяти галочек напротив наиболее симпатичных им фамилий. Но судя по протоколу, 229 граждан поставили в общей сложности лишь 628 отметок. То есть, кому-то не хотелось или было лень выбирать пятерых, и он ограничился одним-двумя избранниками. Имеют право. Соответственно, в бюллетенях оставалось 517 квадратиков, куда могли бы быть вписаны — без нарушения закона — дополнительные галочки.

Итоговые данные в ГАС «Выборы» указывают на то, что практически все до единой возможные клеточки оказались заполнены галочками — 1107 штук. То есть, добавилось 490 голосов. И так уж сложилось, что они оказались в пользу победителей. Пятерка лидеров распределила между собой 470 из них. Примечательно, что безжалостная система не только добавляла, но и отнимала голоса. Причем — только у тех, кто, по данным протокола лидировал. Так, ровно по 10 голосов лишились Анна Кузнецова и Алексей Захаров.

С точки зрения итогов в этом не было никакого смысла: даже без вычитания голосов они все равно проигрывали тем, кому система добавила по несколько десятков галочек. Но бездушная программа вела себя очень по-человечески, будто бы из вредности отнимая уже бесполезные голоса у проигравших. В итоге у нее остались «лишние» 29 голосов. Их с барского плеча «приписали» кандидату Эльвину Гамлету оглы Аскерову. Он в этом уравнении, будто бы случайный человек, системе СПАРК известен как совладелец фирмы ООО «Эмалкинвест», прошлогоднего исполнителя госзаказа по разработке схемы и программы развития электроэнергетики республики Ингушетия. Дополнительные голоса не дали ему депутатского мандата, и их появление также выдает в давшей сбой системе ГАС «Выборы» что-то человеческое: будто оставшиеся голоса просто наскоро вписали тому, кто первым шел по алфавиту.

Без права на жалобу

«В течении дня голосования все шло нормально. Какие-то жалобы были, но никаких особых действий по ним не предпринималось, – вспоминает член комиссии участка №1283 с правом решающего голоса Лев Головизнин. – Все самое интересное началось после закрытия участка, когда мы начали производить подсчет. Сперва — на выборах губернатора. Потом — в муниципальные депутаты. Никаких претензий у меня не было. Все было открыто. Но когда комиссия уже подготовила итоговый протокол, чтобы везти его в ТИК, я заметил, что в него не внесли жалобы, поступившие от наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса».

Лев Головизнин попросил переделать протокол и внести несколько поданных жалоб  — чтобы все было правильно. Другие члены комиссии с ним не соглашались. Лев Головизнин настаивал, сказал, что не будет подписывать протокол, если эти данные не будут внесены. Но нового протокола он и не дождался: оказалось, что бюллетени и протоколы незаметно от него увезли.

«Мы не понимали, что делать. Наблюдатели вызвали полицию, но, в итоге, она же и вывела их позже с участка. Я поехал в ИКМО, подал жалобу, предупредил, что моей подписи не будет на итоговом протоколе. Так как я его не видел. Но в итоге данные все же были каким-то образом внесены в ГАС «Выборы» без моей подписи», – рассказывает Лев Головизнин.

Игорь Морозов не откликнулся на поздравление «Фонтанки» с победой и не стал объяснять, почему расходятся цифры в протоколе и в ГАС «Выборы». Председатель комиссии участка №1283 Галина Клевцова также не ответила ни на звонок, ни на СМС.

Видео:предоставлено Александром Тимченко

Председатель комиссии избирательного участка №1283 Галина Клевцова

«Фонтанка» поговорила с другими участниками этой загадочной истории. Больше всех, похоже, расстроилась яблочница Анна Кузнецова. Она рассказывает, что на втором участке, где за нее также голосовали избиратели, №1280, ситуация совсем иная, хотя и с тем же исходом. Там глава избирательной комиссии, как показалось Анне Кузнецовой и паре десятков ее сторонников и других неудачливых кандидатов, просто собрал бюллетени в мусорные мешки и, не пересчитывая, увез в неизвестном направлении. Попытка привлечь полицию к расследованию хищения бюллетеней, провалилась.

Можно с уверенностью сказать, что бюллетени с участка №1280 все же добрались до ИКМО, туда, куда им и полагалось, в итоге, попасть. Так что говорить об их краже — это, конечно, как минимум, преувеличение. Данные бюллетеней занесены в ГАС «Выборы», и там картина точно такая же, как на соседнем участке. Пятерка победителей: Агафонова, Кочергина, Морозова, Федорова и Фролова. Каждый из них на порядок опережает соперников от оппозиции. Примечательно, что у Игоря Морозова на участке №1280 почти «кавказский» результат: 84,3% избирателей отдали ему свои голоса.

Доверие к системе

Схема, при которой неиспользованные избирателями галочки в не очень произвольном порядке затем достаются каким-то кандидатам, могла быть использована и на других участках. О том, что члены комиссий без гласного подсчета забирают бюллетени и увозят их обрабатывать в ИКМО рассказывают наблюдатели с участков 1285 и 1286 в той же «Московской заставе». По стечению обстоятельств, там кандидаты от «Яблока» также начали было праздновать победу, но ГАС «Выборы» засчитала победу более лояльным кандидатам.

Однако поскольку никто из наблюдателей, представлявших оппозиционеров, не видел протокола голосования с этих участков, запечатлеть на фото его не удалось, и сравнить цифры с данными в ГАС «Выборы» невозможно.

Зато можно сравнивать сфотографированные протоколы с итоговыми цифрами на участках №983, №1375 и других, где председатели комиссий по какой-то причине сперва честно подсчитали голоса, но в ГАС «Выборы» оказались совсем другие цифры. Эти данные опубликованы в сети, и проигравшие из-за таких сбоев кандидаты (по нелепой случайности все как один — от оппозиции) намерены добиваться правды.

Денис Лебедев, Мария Карпенко «Фонтанка.ру»

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