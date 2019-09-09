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Выборы
10.09.2019 16:21
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Как связаны морг и выборы в Купчино : крепких обидчиков кандидата Новиковой опознали как похоронщиков

Обидчиками кандидата в депутаты МО Балканский Марии Новиковой могут быть трое похоронщиков. Знакомые опознали мужчин и рассказали об их биографии.

Как связаны морг и выборы в Купчино : крепких обидчиков кандидата Новиковой опознали как похоронщиков

кадр из видео

Нападение на Марию Новикову, кандидата от "Объединенных демократов", произошло 8 сентября на избирательном участке №2172 на улице Ярослава Гашека в Купчино. 22-летняя девушка уверяет, что крепкие мужчины ранее помогли комиссии вместе с кандидатами от «Единой России» уехать с урной для надомного голосования с УИКа №2168. И когда она встретила людей, в которых узнала тех старых «помощников», то начала снимать их на видео.

«Лицо свое сними! Зачем ты нас снимаешь?» – грозно произнес один из них, после чего девушка получила мощный удар от его «коллеги». У неё выпал из рук телефон. 

/t.me/teamnavalny_spb

Мария обратилась к полицейским, которые находились на участке, они вызвали подмогу. Нападавшего задержали и начали опрашивать, в то время как сама Новикова в другом помещении писала заявление и объяснение. После публикации ролика на «Фонтанке» мужчина не смог остаться инкогнито. 

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Как стало известно «Фонтанке», мужчину зовут Леонид Степаненко. Ему 53 года. Позади бурное прошлое – в девяностые были и грабеж, превышение полномочий и незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия. Позже он попадал в сферу внимания СМИ как участник событий вокруг похоронного бизнеса.

«В первый раз слышу, до свидания!», – резко отреагировал он на звонок «Фонтанки», даже не дослушав до конца вопрос про Новикову. Но со второй попытки вспомнил, что на участке все таки был, но нападал не он, а на него: «я не знаю,  почему девушка толкнула меня, у меня не было с ней конфликта». 

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Двоих других мужчин с видео также опознали. «Фонтанке» рассказали, что все они похоронщики. Во всяком случае их, как и Степаненко, встречали в моргах Покровской больницы, и Больнице Святого Георгия, а также Городской многопрофильной больницы № 2. Один из мужчин в прошлом работал со Степаненко в охранном предприятии «Кравер», ликвидированном в 2013 году.  

Собеседники «Фонтанки», опознавшие героев видео, уверяют, что всех троих знают как очень дисциплинированных людей. Можно предположить, что такие не стали бы предпринимать никаких действий, связанных с муниципальными выборами, без решения «сверху». Если искать кого-то, кого сейчас можно назвать «верхом» в похоронном бизнесе Петербурга, то сегодня таковым называют бизнесмена Сергея Новикова – «хозяина» Северного кладбища. 

Сергей Новиков – весомая личность в петербургском бизнес-сообществе. Участники городской «похоронки» называют его преемником миллиардера Игоря Минакова, умершего в декабре 2018 года. В сферу интересов покойного, помимо много прочего, входили коммерческие услуги, которые оказываются практически во всех городских моргах, а так же компании, обслуживающие большинство петербургских кладбищ. Вместе с извозом покойных годовой оборот ритуальной составляющей финансовой империи Минакова оценивается примерно в 6 млрд рублей. Сегодня человеком, занявшем позицию умершего миллиардера, называют именно Сергея Новикова.

Такова понятийная сторона вопроса. Формально известно, что его фирма «СИЭМ» с 2008 года по договору с СПБ ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» осуществляет хозяйственную деятельность на территории Северного и Шуваловского кладбищ, а также на братских воинский захоронениях «Осиновая роща», «Каменка», «Сосновка» и «Дом Лесника», говорится на сайте компании.

Сам Новиков отверг все связи с толкотней на выборах. 

«В первый раз слышу. Никого никуда не отправлял, никого нигде не снимал и знать не знаю. Сам на выборах проголосовал и ушел, – заявил ритуальщик «Фонтанке». – Меня знает половина Санкт-Петербурга, по спортивным и старым рабочим делам. Я понятия не имею, кто и где кого толкает. В городе 23-24 похоронные компании. Я в лицо 3000 сотрудников должен знать?».

И добавил, что никаких предложений от представителей властей в связи с выборами ему не поступало. Бывает, что знакомые звонят решить ритуальные вопросы, – похоронить кого-нибудь. А так нет.

Интрига происшедшего, конечно же, не в некорректности всех троих работников похоронной сферы на избирательных участках в Купчино. Любопытно, в чьих интересах и по чьему заданию они действовали. Как минимум, на территории Фрунзенского района располагаются четыре кладбища – Волковское лютеранское, Волковское православное, Ново-Волковское и Памяти жертв 9-го января. Кроме того, там находится больница скорой помощи имени Джанелидзе, в морге которой оказываются ритуальные услуги. Но ни один из этих объектов не имеет отношения к муниципальному округу № 76 «Балканский», в советы которого попадают депутаты, избираемые на УИКах 2172 и 2168, где привлекли внимание наблюдателей герои публикации.

Между тем уже известны результаты на вышеуказанных участках. И они не в пользу Новиковой. 

«На УИКе № 2168 у меня 62 голоса, на № 2172 – 34 голоса. С другими участками, где не было этих историй, разница большая. Например, 2174 – 103 голоса. В итоге я не прошла в муниципальный совет МО Балканский» – выиграла «Единая Россия», – резюмировала девушка.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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