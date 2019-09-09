В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах

Неизвестные сообщили о минировании семи больниц, 17 торговых центров, всех школ и детсадов Харькова, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

"Сообщение о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября", – говорится в сообщении пресс-службы.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.