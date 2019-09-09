Уверенная домашняя победа. «Фонтанка» обнаружила формулу надомного голосования

Более 40 тысяч горожан на прошедших в Петербурге выборах помогли Александру Беглову избавиться от приставки врио не выходя из дома. В тех случаях, когда урна сама приходила к избирателю, действующий градоначальник набирал и под 90% голосов на участке.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

К главному политическому шоу-2019 в Петербурге у общественности возникло много претензий. Больше всего вопросов – это признал даже председатель горизбиркома Виктор Миненко – вызвало голосование на дому. Его смысл в том, что участковая избирательная комиссия сама приезжает к горожанам, которые заявили о том, что они не в состоянии добраться до своего участка. «Фонтанка» проанализировала статистику и нашла любопытную избирательную формулу.

В петербургских выборах 2019 года члены участковых избирательных комиссий самостоятельно дошли до 43 тысяч 760 человек. Это 4% от всех участвовавших в выборах. Цифра не аномальная, утверждают в петербургском избиркоме: на учете в соцслужбах стоят около 150 тысяч горожан, они по традиции голосуют активно. Действительно, «надомников» петербургские выборы видели и больше: в марте прошлого года, во время голосования за президента, на дом урны вызвали 72 тысячи избирателей. Однако в процентном соотношении их число на нынешних выборах оказалось больше, чем на президентских: 4% против 3% проголосовавших тогда.

Больше всего странностей с надомным голосованием – во Фрунзенском районе. На президентских выборах 2018 года там было 6 402 решившихся на такой путь волеизъявления, нынче – 9 224. Как следует из данных системы ГАС "Выборы", территориальные избирательные комиссии Фрунзнеского района приняли голоса чуть более, чем 84 тысяч избирателей. Получается, что почти 11% всех голосующих района исполнили гражданский долг дома, – больше, чем каждый десятый. Это почти в 3 раза больше, чем в среднем по Петербургу.

Если анализировать данные с конкретных участковых избирательных комиссий (УИК), то станет ясно, что по району разброс не такой равномерный. Например, в УИК №2085 дома дождались урну 13 человек при 578 дошедших до участка. В соседнем УИК №2082 расклад принципиально другой: 291 «надомник» при 426 обычных избирателях.

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И чем больше надомников на участке, тем большее количество поддержало действовавшего градоначальника. Например, в УИК №2085, где было 13 проголосовавших из дома, пока еще врио губернатора набрал 64%. В то же время в УИК №2082, где число надомников 291, он финишировал с поддержкой 78%. Это тренд, актуальный для подавляющего большинства из почти двух сотен УИКов Фрунзенского района.

Магия выборной математики происходила на сомнительном фоне. Так, например, члены двух УИКов в МО «Балканское» унесли пустые урны для надомного голосования и пачку бюллетеней неизвестно для наблюдателей куда. В муниципалитете №75 наблюдатели устраивали за членами комиссий, покинувшими участки с урнами и бюллетенями, погоню по району. Почти во всех случаях все заканчивалась одинаково: преследователей блокировали несколько других машин, и автомобиль с переносной урной скрывался. Одна из таких погонь закончилась аварией – наблюдатели «догнали» и зацепили «Ягуар» с урнами для голосования. Кстати, одна из машин, на которой увозили инструменты для волеизъявления граждан почему-то оказалась приписана к «Жилкомсервису №1 Фрунзенского района». Поговорить с его представителями не удалось – на несколько звонков в управляющую организацию трубку никто не снял.

На надомные голосования зачем-то брали бюллетени с хорошим запасом. Так, например, в УИК №2119 взяли две урны, и с каждой – по 150 бланков. При этом, как говорит член комиссии Платон Траньков, реальное количество заявок на голосование было намного меньше. Он утверждает, что сумел заглянуть в реестр заявок, который носили с собой члены участковой комиссии. «Я увидел, что в нем всего 12 заявок, а не 150. На вопрос о том, где остальные заявки, ответа я не получил. Спустившись в очередной раз к своей машине, чтобы последовать за урной и бюллетенями, я обнаружил, что она заблокирована другими автомобилями. Машина с урной и бюллетенями скрылась в неизвестном направлении», – рассказал Траньков. По итогам на этом участке на дому проголосовало 98 человек.

По оценке председателя петербургской Партии роста Павла Швеца, неожиданным количеством надомников оказался завален весь район. Например, на участке № 2147 в прошлом году на дому голосовали 28 человек. В этом – 156.

Но надомное голосование – это небыстрый процесс. Собеседник «Фонтанки» в избирательной системе, которому не единожды приходилось его организовывать, говорит, что больше шести избирателей за час обойти нереально, да и шесть – только если они все живут в одной парадной. «Каждому нужно заполнить заявление, расписаться за бюллетени, ознакомиться с плакатом кандидатов, поставить галочки. Все это требует времени», – объясняет он. К тому же, по его словам, обычно большинство заявок поступает в сам день голосования до 14:00. «Если заявок триста, за пять часов принять такое число заявок просто нереально», – говорит собеседник «Фонтанки».

Накал страстей во Фрунзенском районе достиг такого уровня, что глава ЦИК Элла Памфилова вечером 8 сентября пригрозила лишением мандата депутату Государственной думы Михаилу Романову – этот мандат ему три года назад принесла победа на выборах именно во Фрунзенском районе. А на нынешних выборах именно он контролировал составление списков кандидатов от «Единой России» в муниципалитеты на этой территории. Впрочем, до осязаемых действий со стороны ЦИК так и не дошло.

Зато тема надомного голосования всколыхнула правоохранительные органы. Как стало известно «Фонтанке», прокурор Фрунзенского района обратился в полицию с требованием проверить, почему жители столь массово голосовали дома и голосовали ли вообще. По закону проверка может занять тридцать дней, но есть намерение уложиться в более краткий срок, сообщил источник в прокуратуре Петербурга. «Мелочей много: надо проверить, кто писал заявления от «надомников», кто выезжал, сопровождал ли полицейский, если нет – почему... Мелочей много, времени мало», – сказал собеседник «Фонтанки».

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В других районах общие цифры по надомному голосованию очевидного удивления не вызывают – процент тех, к кому УИКи приехали сами, не превышает 4%. Однако математическая формула из Фрунзенского района – чем больше надомников, тем выше процент доверия действующей власти – сохраняется. Так, например в УИК №13 врио губернатора набрал 91%. Здесь своими ножками пришли голосовать 60 человек, а дома ждали членов УИКа аж 260 избирателей.

Ключевой вопрос – какое количество «надомников» можно считать нормальным. Так, например, меньше всего их оказалось в территориальной избирательной комиссии(ТИК) №12, которая принимала часть избирателей Приморского района. На 34 тысячи проголосовавших лишь 425 самостоятельно не пошли в УИКи (то есть чуть больше 1%). В ТИК №12 Александр Беглов набрал 58% голосов.

Несмотря на магию чисел, руководство городского избиркома проблем с надомным голосованием не видит. «На первый взгляд, многие из сообщений о надомном голосовании не обоснованы и вызваны либо незнанием избирательных процедур, либо плохой организацией работы самих наблюдателей, – заявил председатель горизбиркома Миненко. – Члены участковых избирательных комиссий работали оперативно, у них не было возможности объяснять наблюдателям, как и что им делать. Те из наблюдателей, кто понимал сложность процедуры и действительно хотел проконтролировать процесс, нашли такую возможность», – уверял он вечером 8 сентября.

Михаил Грачев, Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»