Конфликт с душком. На Парнасе общественный туалет погрузили на эвакуатор с владелицей внутри. Вмешалась полиция

Чиновники конфисковали туалет у станции метро «Парнас» в Петербурге днём 9 сентября. Владелица с боем защищала своего кормильца и даже вызвала полицию. Об инциденте в Выборгском районе «Фонтанке» сообщил читатель.

Фото: читатель "Фонтанки" Кирилл

Как рассказали корреспонденту в городском комитете по контролю за имуществом, проверка объекта была проведена по заявке гражданина, которую он оставил через сервис «инцидент-менеджмент». При обследовании были выявлены нарушения. Оказалось, что разрешение на использование земли истекло в апреле.

«Землепользователю было выдано уведомление о добровольном освобождении участка, но тот его проигнорировал. Сегодня во время освобождения земельного участка силами комитета генеральный директор указанной компании вела себя агрессивно, пыталась препятствовать работе сотрудников комитета. В связи с этим был вызван наряд полиции», – рассказали в Смольном.

Гендиректор ООО «Экокомфорт», которой принадлежит туалетный модуль, уверяет, что с документами у них всё в порядке. Марина Егорова возмущена тем, что кабинки поместили на эвакуатор вместе с ней, а потом силой выдворили. Она намерена разбираться. Комитет, в свою очередь, готовится привлечь компанию к административной ответственности. Пока же туалет будет находиться на складе. Чиновники заявили, что перед этим они опорожнят его.